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Утром 26 марта в Ленобласти ожидаются мокрый снег и туман
Сегодня, 15:26
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nastya960

Утром 26 марта в Ленобласти ожидаются мокрый снег и туман

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Температура воздуха ночью в пятницу -3...+2, днем +5...+10 градусов. 

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 26 марта, на территории 47 региона, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 26 марта местами пройдет небольшой мокрый снег с дождём. Днем в большинстве районов небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью в пятницу -3...+2, днем +5...+10 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

После рекордного тепла в Петербурге ожидается снег.

Фото: pixabay

Теги: мокрый снег, погода, туман
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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