В Ленобласти 23 июля ожидаются кратковременные дожди

Температура воздуха ночью +10...+15, днем +17...+22 градусов.

В Ленобласти в конце рабочей недели ожидается до +22 градусов и кратковременные дожди. Прогнозом ФГБУ "Северо-Западное УГМС" поделились специалисты МЧС.

Днем 23 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Днем также местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в начале ночи местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15, днем +17...+22 градусов.

В пятницу в Петербурге будет также прохладно, но без осадков.

Фото: Piter.tv