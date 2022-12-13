В Ленобласти 22 апреля ожидается до +18 градусов

Ожидается без существенных осадков.

В первый выходной день в Ленинградской области будет переменная облачность и тёплая погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 22 апреля, ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днём западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +13...+18 градусов, местами до +10. Атмосферное давление будет понижаться.

В выходные дни в Петербурге будет преимущественно без осадков.

Фото: pxhere.com; МЧС