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В Ленобласти 22 апреля ожидается до +18 градусов
Сегодня, 15:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 22 апреля ожидается до +18 градусов

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Ожидается без существенных осадков.

В первый выходной день в Ленинградской области будет переменная облачность и тёплая погода, следует из прогноза  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 22 апреля, ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днём западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +13...+18 градусов, местами до +10. Атмосферное давление будет понижаться.

В выходные дни в Петербурге будет преимущественно без осадков.

Фото: pxhere.com; МЧС

Теги: весна, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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