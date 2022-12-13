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На выходных в Петербурге воздух может прогреться до +18 градусов
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выходных в Петербурге воздух может прогреться до +18 градусов

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Усилений ветра в эти дни не ожидается.

Сегодня в Санкт-Петербурге погоду еще определяет антициклон, но атмосферное давление уже понижается и с выходных дней  начнется влияние циклонов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В выходные дни в Петербурге будет преимущественно без осадков. В воскресенье днем на востоке Ленобласти местами возможен дождь.

Усилений ветра в эти дни не ожидается, ветра западного направления продолжают приносить более теплый воздух. Температура воздуха в дневные часы повысится до +13…+18 градусов, у акваторий Финского залива и Ладоги будет до +10 градусов.

В начале следующей недели станет ещё теплее, воздух уже будет прогреваться до +17…+22 градусов.

Фото: Александр Колесов

Теги: александр колесов, апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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