На выходных в Петербурге воздух может прогреться до +18 градусов

Усилений ветра в эти дни не ожидается.

Сегодня в Санкт-Петербурге погоду еще определяет антициклон, но атмосферное давление уже понижается и с выходных дней начнется влияние циклонов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В выходные дни в Петербурге будет преимущественно без осадков. В воскресенье днем на востоке Ленобласти местами возможен дождь.

Усилений ветра в эти дни не ожидается, ветра западного направления продолжают приносить более теплый воздух. Температура воздуха в дневные часы повысится до +13…+18 градусов, у акваторий Финского залива и Ладоги будет до +10 градусов.

В начале следующей недели станет ещё теплее, воздух уже будет прогреваться до +17…+22 градусов.

Фото: Александр Колесов