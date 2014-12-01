  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 21 июня пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 15:40
124
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 июня пройдут кратковременные дожди

0 0

Днём +17...+22 градуса.

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 21 июня, местами, преимущественно на востоке, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1); МЧС

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии