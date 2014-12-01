В Ленобласти 21 июня пройдут кратковременные дожди

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В пятницу, 21 июня, местами, преимущественно на востоке, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.
Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1); МЧС
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