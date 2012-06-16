В Ленобласть 21 апреля придут дожди

Воздух прогреется до +9 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленобласти ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 21 апреля, на территории региона ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 21 апреля в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Днем на западе местами небольшой дождь, на востоке осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный ночью 1-5 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5, местами до -4, днем +4...+9 градусов, местами, преимущественно на западе до +13 градусов.

Фото: Piter.tv