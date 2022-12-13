В Ленобласти 20 мая воздух прогреется до +21 градуса

Местами ночью возможны заморозки до -2 градусов.

В субботу, 20 мая, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Осадков 20 мая на территории 47 региона не ожидается. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами заморозки до -2, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее синоптик предупредил о заморозках на выходных ночью в Ленобласти.

Фото: Piter.tv; МЧС