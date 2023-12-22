В Ленобласти 20 февраля ожидается до -6 градусов

На дорогах местами гололедица.

Во вторник, 20 февраля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами -15...-18, днём -1...-6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге начнется продолжительная оттепель.

Фото: Piter.tv; МЧС