В Ленобласти 1 июня будет до +29 градусов

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов.

В Ленинградской области в первый июньский день ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможны ливни, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, на севере местами до +9, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: Piter.tv; МЧС