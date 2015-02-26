В Ленобласти 19 июля будет жарко и без дождей

Днём до +29 градусов.

В Ленинградской области в субботу ожидается переменная облачность и обойдётся без осадков. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

В регионе 19 июля ожидается ветер восточных направлений ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +7 градусов, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо понижаться.

Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 19 и 20 июля в Северной столице.

Фото: Piter.tv