Выходные в Петербурге будут теплыми и солнечными

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 19 и 20 июля.
В субботу будет без осадков, температура воздуха составит +24…+29 градусов, подует восточный ветер. Температура воды за эти дни может повыситься: в Неве сейчас она держится на отметке в +21 градус, в Финском заливе в городе – в +20…+23 градуса.
Атмосферное давление начнет понижаться уже в субботу, но активно антициклон станет отходить на север в воскресенье. Поэтому уже днем 20 июля ждем увеличение облаков и первые кратковременные дожди с отдельными грозами по югу Ленобласти.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.TV
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