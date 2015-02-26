  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выходные в Петербурге будут теплыми и солнечными
Сегодня, 14:25
201
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Выходные в Петербурге будут теплыми и солнечными

0 0

В субботу будет без осадков, температура воздуха составит +24…+29 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 19 и 20 июля. 

В субботу будет без осадков, температура воздуха составит +24…+29 градусов, подует восточный ветер. Температура воды за эти дни может повыситься: в Неве сейчас она держится на отметке в +21 градус, в Финском заливе в городе – в +20…+23 градуса. 

Атмосферное давление начнет понижаться уже в субботу, но активно антициклон станет отходить на север в воскресенье. Поэтому уже днем 20 июля ждем увеличение облаков и первые кратковременные дожди с отдельными грозами по югу Ленобласти. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: выходные, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии