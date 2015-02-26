Выходные в Петербурге будут теплыми и солнечными

В субботу будет без осадков, температура воздуха составит +24…+29 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 19 и 20 июля.

В субботу будет без осадков, температура воздуха составит +24…+29 градусов, подует восточный ветер. Температура воды за эти дни может повыситься: в Неве сейчас она держится на отметке в +21 градус, в Финском заливе в городе – в +20…+23 градуса.

Атмосферное давление начнет понижаться уже в субботу, но активно антициклон станет отходить на север в воскресенье. Поэтому уже днем 20 июля ждем увеличение облаков и первые кратковременные дожди с отдельными грозами по югу Ленобласти. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV