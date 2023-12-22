В Ленобласти 18 января ожидается метель и до 11 градусов

Ночью местами -19...-23 градусов.

В Ленинградской области 18 января ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег. Днём, начиная с западных районов, пройдёт снег, местами сильный, в отдельных районах – метель. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, местами -19...-23, днём -6...-11 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС: в Петербурге 18 января ожидается метель.

Фото: pxhere; МЧС