В Ленобласти ночью 18 ноября местами похолодает до -15 градусов

Местами, преимущественно на севере, 18 ноября пройдёт небольшой снег

В Ленинградской области в первый выходной день ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на севере, 18 ноября пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами до -13..-15, днём -2...-7 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Из-за гололедицы в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: МЧС; Piter.tv