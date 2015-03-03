  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти ночью 18 ноября местами похолодает до -15 градусов
Сегодня, 16:23
110
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти ночью 18 ноября местами похолодает до -15 градусов

0 0

Местами, преимущественно на севере, 18 ноября пройдёт небольшой снег

В Ленинградской области в первый выходной день ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на севере, 18 ноября пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами до -13..-15, днём -2...-7 градусов.

 На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Из-за гололедицы в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии