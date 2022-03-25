Из-за гололедицы в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

По информации Росгидрометцентра до 12:00 19 ноября на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Городское правительство просит водителей проявлять особую осторожность. Пешеходам также следует быть внимательными на дорогах и тротуарах.

Ранее синоптик Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге и Ленобласти: на несколько дней установится зимняя погода, но с минимальным количеством снега.

Фото: Piter.tv