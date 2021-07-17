Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге и Ленобласти

В целом на несколько дней у нас установится зимняя погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на предстоящих выходных в Северной столице и Ленобласти.

Характер погоды по всей территории Ленинградской области практически не меняется. Антициклон располагается над всем нашим регионом и центр его практически у Санкт-Петербурга. Поэтому ветер слабый, а осадков совсем нет. Александр Колесов, синоптик

При этом, по северу Ленобласти местами возможен небольшой снег. В Петербурге осадков не будет, ночью в субботу ожидается -5…-7 градусов, днём до -2…-4 градусов. В ночные часы в Ленобласти температура воздуха в отдельных районах области может понижаться до -10…-15 градусов.

В целом на несколько дней у нас установится зимняя погода, но с минимальным количеством снега, существенный снег можно ждать только в середине следующей недели. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv