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Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Колесов рассказал о погоде на выходных в Петербурге и Ленобласти

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В целом на несколько дней у нас установится зимняя погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на предстоящих выходных в Северной столице и Ленобласти.

Характер погоды по всей территории Ленинградской области практически не меняется. Антициклон располагается над всем нашим регионом и центр его практически у Санкт-Петербурга. Поэтому ветер слабый, а осадков совсем нет.

Александр Колесов, синоптик

При этом, по северу Ленобласти местами возможен небольшой снег. В Петербурге осадков не будет, ночью в субботу ожидается -5…-7 градусов, днём до -2…-4 градусов. В ночные часы в Ленобласти температура воздуха в отдельных районах области может понижаться до -10…-15 градусов.

В целом на несколько дней у нас установится зимняя погода, но с минимальным количеством снега, существенный снег можно ждать только в середине следующей недели.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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