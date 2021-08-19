В Ленобласти 18 августа обещают туман, тепло и переменную облачность

В воскресенье столбики термометров покажут +20...+25 градусов.

В воскресенье, 18 августа, погода в Ленобласти будет переменчива. Ночью ожидается туман, пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов, местами похолодает до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее мы писали, что в выходные ожидаются слабые магнитные бури.

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