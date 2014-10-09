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В Ленобласти 17 мая воздух прогреется до +12 градусов
Сегодня, 15:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 17 мая воздух прогреется до +12 градусов

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В большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Во вторник, 17 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2..+7, днем потеплеет до +7..+12, на юго-востоке до +15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании в начале недели.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: весна, май, погода
Категории: Лента новостей,

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