В Ленобласти 17 мая воздух прогреется до +12 градусов

В большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Во вторник, 17 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2..+7, днем потеплеет до +7..+12, на юго-востоке до +15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании в начале недели.

Фото: МЧС; Piter.tv