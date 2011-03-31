В Ленобласти ночью 17 декабря местами похолодает до -18 градусов

Ночью 17 декабря местами пройдёт небольшой снег, днем без существенных осадков.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 декабря местами пройдёт небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью южных направлений 2-7 м/с, днем переменный 1-5 м/с.

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами -13...-18, днем -5...-10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Петербурге к понедельнику потеплеет до 0 градусов.

Фото: pxhere.com; МЧС