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В Петербурге к понедельнику потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 13:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге к понедельнику потеплеет до 0 градусов

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При этом, ночью в воскресенье будет до -14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет положительная температура воздуха. 

По словам специалиста, ночь на воскресенье (18 декабря) будет холодной, температура воздуха при слабом ветре понизится в городе до -12…-14 градусов, в окрестностях Санкт-Петербурга и по Ленинградской области до -15…-18 градусов. Днём в воскресенье пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой снег и повышение температуры воздуха до -3 градусов. Усилится и ветер, температура воздуха в Петербурге достигнет 0 уже ночью в понедельник (19 декабря).

На следующей неделе  перспективы оттепели под влиянием западных циклонов остаются в силе.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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