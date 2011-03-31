В Петербурге к понедельнику потеплеет до 0 градусов

При этом, ночью в воскресенье будет до -14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет положительная температура воздуха.

По словам специалиста, ночь на воскресенье (18 декабря) будет холодной, температура воздуха при слабом ветре понизится в городе до -12…-14 градусов, в окрестностях Санкт-Петербурга и по Ленинградской области до -15…-18 градусов. Днём в воскресенье пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой снег и повышение температуры воздуха до -3 градусов. Усилится и ветер, температура воздуха в Петербурге достигнет 0 уже ночью в понедельник (19 декабря).

На следующей неделе перспективы оттепели под влиянием западных циклонов остаются в силе. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv