Ночью 15 октября в отдельных районах Ленобласти ожидается туман

Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов Ленобласти пройдет небольшой, на западе местами умеренный дождь.

В Ленобласти в последний рабочий день перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов Ленобласти пройдет небольшой, на западе местами умеренный дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6, местами до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +5..+градусов.

Ранее стало известно, что первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре.

Фото: Piter.tv; МЧС