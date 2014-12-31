В Ленобласти 14 июля обещают ливни, туман, грозы и жару

Температура воздуха ночью опустится до +14...+19 градусов. Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов.

В воскресенье, 14 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ливни, а местами и грозы. Синоптики предупредили о слабом тумане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Подует восточный, юго-восточный ветер, днем переходящий к западному, северо-западному. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +14...+19 градусов, на востоке местами до +11 градусов. Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов.

Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее мы писали, что среднегодовая температура в Петербурге к концу века поднимется на 5 градусов.

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