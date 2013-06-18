В Ленобласти 13 июля ожидается до +34 градусов

Местами возможны кратковременные дожди.

В Ленинградской области 13 июля по-прежнему ожидается свыше +30 градусов. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем во вторник ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами, преимущественно на юге кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +17..+22, местами +14 градусов, днем +29..+34 градуса.

Ранее петербуржцам рассказали, когда ждать похолодания.

Фото: Piter.tv