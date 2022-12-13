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В пасхальное воскресенье в Ленобласти обещают переменную облачность и +12 градусов
Сегодня, 15:59
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В пасхальное воскресенье в Ленобласти обещают переменную облачность и +12 градусов

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Зонты можно оставить дома. Дождя не будет.

В пасхальное воскресенье, 16 апреля, в Ленобласти обещают теплую погоду. Столбики термометров покажут +7...+12 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается переменная облачность. Дождя не будет. Подует юго- восточный, восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Отметим, что ночью похолодает до -3...+2 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал о причине падения уровня воды в Неве.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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