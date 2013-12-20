Хорошая погода сохранится в Ленобласти в понедельник

Днем потеплеет до +14...+19 градусов.

Неделя в Ленобласти начнется с теплой погоды. В понедельник, 12 сентября, дождя не будет. Ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью регион окутает туман. Температура воздуха составит +2...+7 градусов. Но уже днем потеплеет до +14...+19 градусов.

Подует юго-восточный восточный ветер. Его порывы будут достигать 8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

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Фото: Piter.tv