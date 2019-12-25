В Ленобласти 12 июня ожидается до +23 градусов

Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в среду, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы и ливни. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет повышаться.

Фото: unsplash; МЧС