В Ленобласти 12 апреля потеплеет до +18 градусов

Ночью и утром в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 12 апреля, на территории региона будет переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью и утром в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха 12 апреля ночью -1...+4, днём +13...+18 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Петербурге 12 апреля также будет летняя погода.

Фото: Piter.tv