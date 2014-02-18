В Ленобласти 11 июля ожидается до +28 градусов

Осадков не ожидается.

В Ленинградской области в четверг, 11 июля, ожидается переменная облачность и без осадков. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Ночью местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, местами у водоемов до +16, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее Колесов рассказал о температурных рекордах XXI века в Петербурге.

Фото: unsplash; МЧС