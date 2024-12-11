В Ленобласти 10 января ожидается снег

На дорогах гололедица, сложная обстановка.

В Ленинградской области в пятницу, 10 января, ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 января местами пройдёт небольшой снег. Днем, начиная с южных районов, также местам пройдёт снег. Ветер ночью южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, в ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти ожидаются снегопады и перепады температуры.

Фото: Piter.tv; МЧС