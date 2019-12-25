В Ленобласти 10 июня воздух прогреется до +26 градусов

Ночью 10 июня без существенных осадков, днем местами, преимущественно на востоке, кратковременный дождь.

В Ленобласти в четверг, 10 июня, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 июня без существенных осадков, днем местами, преимущественно на востоке, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный ночью 1-5 м/с, днем 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6..+11 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21..+26 градусов.

По южным и восточным районам Ленобласти 9 июня ожидаются грозы, местами ливни, град..

Фото: Piter.tv