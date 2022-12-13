В Ленобласти в воскресенье сохранится снежная погода

Жители региона увидят солнце. Синоптики обещают переменную облачность.

В Ленобласти в воскресенье, 12 февраля, будет снежно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Утрои жители смогут насладиться редким солнцем. Во второй половине дня небо затянет облаками. В большинстве районов выпадут осадки.

Ночью подует северо-западный, западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем он усилится до 6-11 м/с. Столбики термометров покажут -5...-10 градусов, местами подморозит до -15 градусов. Днем температура воздуха составит -4...+1 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

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