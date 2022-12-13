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В Ленобласти в воскресенье сохранится снежная погода
Сегодня, 14:24
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В Ленобласти в воскресенье сохранится снежная погода

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Жители региона увидят солнце. Синоптики обещают переменную облачность.

В Ленобласти в воскресенье, 12 февраля, будет снежно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Утрои жители смогут насладиться редким солнцем. Во второй половине дня небо затянет облаками. В большинстве районов выпадут осадки. 

Ночью подует северо-западный, западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем он усилится до 6-11 м/с. Столбики термометров покажут -5...-10 градусов, местами подморозит до -15 градусов. Днем температура воздуха составит -4...+1 градусов.

 Дороги покроются льдом. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

Ранее на Piter.tv: петербургская дамба спасла Северную столицу от наводнения.

Фото: Pxhere

Теги: ветер, гу мчс, погода, прогноз погоды, снегопад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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