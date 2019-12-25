В Ленобласти 9 октября прогнозируют облачную погоду с дневными дождями

Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов.

В предстоящий четверг, 9 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на синоптиков, в ночные часы местами пройдет небольшой дождь, а днем ожидаются дожди.

Температура воздуха в ночные часы составит от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов.

Днем будет дуть ветер преимущественно южных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что циклон из Швеции принесет в Петербург плотные облака и падение давления.

Фото: Piter.TV