Циклон из Швеции принесет в Петербург плотные облака и падение давления

Столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Влияние на погоду в Северной столице сегодня начнет оказывать циклонический вихрь, смещающийся в сторону юга Швеции. По мере понижения атмосферного давления он постепенно затянет небо над регионом плотными облаками, перекрыв доступ солнечному теплу, однако осадков при этом не ожидается. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров в Петербурге покажут +12…+14 градусов, а на территории Ленинградской области будет чуть прохладнее – от +10 до +15 градусов.

Ветер сохранит юго-восточное направление со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и опустится до 756 мм рт. ст., что окажется ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV