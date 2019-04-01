Небольшой дождь пройдет в Ленобласти в пятницу

Ветер будет дуть с северных направлений, его сила будет слабой.

В пятницу, 4 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, преимущественно на юге, возможен небольшой дождь. Утром и днем в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет дуть с северных направлений, его сила будет слабой.

Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, местами возможно понижение до -1°C. Днем температура поднимется до +6°C ... +11°C.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных в Петербурге пройдут небольшие дожди.

Фото: Pxhere; МЧС