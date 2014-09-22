Дожди и грозы при +25 градусах ожидаются в Ленобласти в воскресенье

Ночью в некоторых районах возможен туман.

В воскресенье, 4 августа, в Ленинградской области прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Ночью в некоторых районах возможен кратковременный дождь и туман. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.

По данным МЧС, температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем повысится до +20...+25 градусов. Ветер будет дуть с севера: ночью со скоростью 2-7 м/с, а днем 4-9 м/с. Атмосферное давление останется практически неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что треть месячной нормы осадков выпала в Петроградском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)