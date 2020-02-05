В Ленобласти 25 июня температура достигнет +24 градусов

В начале ночи и днем, преимущественно на востоке, местами пройдет кратковременный дождь.

Во вторник, 25 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

В начале ночи и днем, преимущественно на востоке, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет западный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, местами у водоемов до +15°С. Днем воздух прогреется до +19…+24°С.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошли рейды по пожарной безопасности.

Фото: Pxhere