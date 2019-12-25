В Ленобласти в субботу ожидаются дожди и температура до +10 градусов

Ветер в течение суток будет менять направление.

В субботу, 10 октября, в Ленинградской области сохранится облачная погода.

В ночные часы на территории региона пройдут дожди. Днем в большинстве районов также ожидаются небольшие осадки, местами они могут быть умеренными.

Ветер в течение суток будет менять направление: ночью он будет дуть с юго-запада и запада, а днем перейдет на западное и северо-западное, оставаясь умеренным. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что циклон "Фелиция" принесет в Петербург дожди, порывистый ветер и резкое падение давления.

Фото: Pxhere