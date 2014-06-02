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Выходные в Петербурге начинаются с прохладной погоды
Сегодня, 9:01
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Выходные в Петербурге начинаются с прохладной погоды

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В Петербурге всё ещё холодная – могут пройти дожди, ветер порывистый. А в Ленобласти вообще могут пройти грозы:

В субботу, 8 июля, по периферии циклона, выходящего своим центром в районы Вятки, на территорию Ленинградской области продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Такой расклад означает, что в городе ожидаются кратковременные дожди, а по области местами не исключены грозы. Температура воздуха в городе составит +19…+21 градусов. Ветер 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 9 июля, похолодание продолжится, днём температура составит всего +17…+19 градусов

Ранее сообщалось, что в Ленобласти стартовал сезон грибов и ягод

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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