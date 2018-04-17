17 апреля в Петербурге ожидается порывистый ветер

В субботу, 17 апреля, Северная столица по-прежнему находится под давлением скандинавского антициклона, передаёт ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Как отмечает Леус, циклон не станет причиной осадков в городе. Однако петербуржцам стоит ждать северо-восточный ветер до 10 м/с. Но ветер, по словам специалиста, никак не повлияет на температуру воздуха в городе, которая составляет +16 градусов.
Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 апреля.
Фото: Piter.tv
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