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17 апреля в Петербурге ожидается порывистый ветер
Сегодня, 10:50
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kraratau27

17 апреля в Петербурге ожидается порывистый ветер

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Однако воздух прогреется до + 16 градусов.

В субботу, 17 апреля, Северная столица по-прежнему находится под давлением скандинавского антициклона, передаёт ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус. 

Как отмечает Леус, циклон не станет причиной осадков в городе. Однако петербуржцам стоит ждать северо-восточный ветер до 10 м/с. Но ветер, по словам специалиста, никак не повлияет на температуру воздуха в городе, которая составляет +16 градусов.

Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 апреля. 

Фото: Piter.tv 

Теги: петербург, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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