17 апреля в Петербурге ожидается порывистый ветер

Однако воздух прогреется до + 16 градусов.

В субботу, 17 апреля, Северная столица по-прежнему находится под давлением скандинавского антициклона, передаёт ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Как отмечает Леус, циклон не станет причиной осадков в городе. Однако петербуржцам стоит ждать северо-восточный ветер до 10 м/с. Но ветер, по словам специалиста, никак не повлияет на температуру воздуха в городе, которая составляет +16 градусов.

Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 апреля.

Фото: Piter.tv