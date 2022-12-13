В Петербурге 13 января температура будет выше климатической нормы на 5-6 градусов

В городе 13 января сохранится облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди.

Перед выходными вслед за атмосферным фронтом в Петербург придёт новая порция тёплого и влажного атлантического воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе 13 января сохранится облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди. Температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5-6 градусов.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти −1…+4 градуса. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу ожидаются небольшие осадки, преимущественно дожди и +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv