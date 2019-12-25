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Ночью 12 февраля в Ленобласти будет до -28 градусов
Сегодня, 15:47
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nastya960

Ночью 12 февраля в Ленобласти будет до -28 градусов

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В течение дня в некоторых районах региона пройдет небольшой снег.

В Ленинградской области в пятницу, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В течение дня в некоторых районах региона пройдет небольшой снег, местами ночью и утром обещают изморозь, а на дорогах образуется гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -17..-22 градусов, местами до -28.

Днем столбик термометра покажет от -10 до -15 градусов. Синоптики прогнозируют слабый ветер северных направлений.

В пятницу в Петербурге будет морозно и скользко.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мороз, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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