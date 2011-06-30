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Поэма "Василий Теркин" зазвучит на петербургских улицах
Сегодня, 14:34
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Поэма "Василий Теркин" зазвучит на петербургских улицах

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В проекте примут участие 60 чтецов, которые прочтут фрагменты произведения.

Издание "Петербургский дневник" совместно с движением "Бессмертный полк России" инициировали проект, посвященный сразу нескольким юбилейным событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, первому опубликованию поэмы "Василий Теркин" и 115-летию со дня рождения её автора Александра Твардовского.

Организаторы подчеркнули значимость образа Василия Теркина для поддержки боевого духа солдат Красной армии. В проекте примут участие 60 чтецов, которые прочтут фрагменты произведения.

Завершение проекта намечено на начало мая, а видеоматериалы будут представлены к Дню Победы, а аудиозаписи прозвучат на городских улицах.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" пройдут мероприятия к 23 февраля.

Фото: Александр Гальперин/"Петербургский дневник"

Теги: василий теркин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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