В Выборге подросток поджег шкаф на железной дороге

С юношей связался через мессенджер якобы правоохранитель и начал угрожать.

Транспортные полицейские задержали подростка, который причастен к поджогу железнодорожного оборудования на станции Выборг. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 15 апреля.

Известно, что 14-летний юноша поджег шкаф электрообогрева стрелочного перевода. С ним связался через мессенджер якобы правоохранитель и начал угрожать. Парень совершил преступление, используя легковоспламеняющуюся жидкость, для "урегулирования" вопроса.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Материалы переданы в ЗМСУТ СК РФ для дальнейшего расследования.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали отца и сына, причастных к поджогу релейных шкафов. Действия мужчины и молодого человека квалифицируют как террористический акт, совершенный группой лиц по сговору.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО