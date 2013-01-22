16-летняя девочка подожгла полицейское авто в Красногвардейском районе

Предположительно, она выполняла задание кураторов.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел умышленный поджог служебной машины сотрудников ГАИ. Виновница происшествия – 16-летняя девочка-подросток, которая, вероятно, действовала по указу кураторов, – сообщают в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Несовершеннолетнюю задержали, а личный состав ГАИ проинструктировали, чтобы те были внимательнее при несении службы. В пострадавшем автомобиле полностью сгорел моторный отсек.

Выяснилось, что задержанная является местной и проживает рядом с районным отделением ГАИ. Изданию родители девочки сообщили о подавленном моральном состоянии дочери в последнее время.

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Фото: Piter.TV