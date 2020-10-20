Полиция расследует возгорание двух автомобилей в Новом Девяткино

Сначала сгорела "Ауди", затем ― "Форд".

Ночью 20-го октября в поселке Новое Девяткино загорелись две иномарки. Правоохранители подозревают, что это мог быть поджог.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел у дома №7 по Арсенальной улице. В огне оказались "Ауди" и "Форд", они полностью выгорели. В результате пожара никто не пострадал.

По факту случившегося полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обгоревший труп мужчины нашли после пожара в доме на Синопской набережной.

Видео: Piter.TV