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Полиция расследует возгорание двух автомобилей в Новом Девяткино

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Сначала сгорела "Ауди", затем ― "Форд".

Ночью 20-го октября в поселке Новое Девяткино загорелись две иномарки. Правоохранители подозревают, что это мог быть поджог.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел у дома №7 по Арсенальной улице. В огне оказались "Ауди" и "Форд", они полностью выгорели. В результате пожара никто не пострадал.

По факту случившегося полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обгоревший труп мужчины нашли после пожара в доме на Синопской набережной. 

Видео: Piter.TV

Теги: новое девяткино, поджог, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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