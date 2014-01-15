Петербуржец почти 2 года просидит в колонии-поселении за поджог двери коммуналки

Вынесен приговор по делу о поджоге входной двери в коммунальной квартире.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений с помощью поджога). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе подсудимый поджег дверь в одну из коммунальных квартир в доме на Вознесенском проспекте.

Из-за огня было уничтожено имущество, принадлежащее 6 потерпевшим. Общая сумма причиненного гражданам материального ущерба превысила 3 млн рублей.

Подсудимый вину признает и раскаивается. Оказалось, что мужчина поругался с одной из жительниц квартиры.

Суд назначил 1 год 9 месяцев в колонии-поселении. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге поджигателя автомобиля отправили в колонию-поселение на 4 года.

Фото: Piter.TV

