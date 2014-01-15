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Петербуржец почти 2 года просидит в колонии-поселении за поджог двери коммуналки
Сегодня, 15:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец почти 2 года просидит в колонии-поселении за поджог двери коммуналки

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Вынесен приговор по делу о поджоге входной двери в коммунальной квартире.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений с помощью поджога). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе подсудимый поджег дверь в одну из коммунальных квартир в доме на Вознесенском проспекте.

Из-за огня было уничтожено имущество, принадлежащее 6 потерпевшим. Общая сумма причиненного гражданам материального ущерба превысила 3 млн рублей.

Подсудимый вину признает и раскаивается. Оказалось, что мужчина поругался с одной из жительниц квартиры.

Суд назначил 1 год 9 месяцев в колонии-поселении. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге поджигателя автомобиля отправили в колонию-поселение на 4 года.

Фото: Piter.TV
 

Теги: приговор, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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