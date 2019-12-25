В поселке Огоньки подожгли дом парикмахера

С места инцидента полицейские изъяли емкость с горюче-смазочными материалами.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В понедельник, 21 октября, в 09:45 в полицию Выборгского района Ленобласти поступил сигнал о пожаре в доме в поселке Огоньки.

Спустя некоторое время, в 09:00, 39-летняя парикмахер, работающая в салоне красоты, подала заявление о поджоге ее дома. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, владелица оценила ущерб в 15 000 000 рублей.

С места инцидента полицейские изъяли емкость с горюче-смазочными материалами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Правоохранительные органы начали поиски поджигателей.