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В поселке Огоньки подожгли дом парикмахера
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В поселке Огоньки подожгли дом парикмахера

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С места инцидента полицейские изъяли емкость с горюче-смазочными материалами.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В понедельник, 21 октября, в 09:45 в полицию Выборгского района Ленобласти поступил сигнал о пожаре в доме в поселке Огоньки.

Спустя некоторое время, в 09:00, 39-летняя парикмахер, работающая в салоне красоты, подала заявление о поджоге ее дома. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, владелица оценила ущерб в 15 000 000 рублей.

С места инцидента полицейские изъяли емкость с горюче-смазочными материалами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Правоохранительные органы начали поиски поджигателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Будапештской у квартиры 79-летней пенсионерки подожгли покрышку.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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