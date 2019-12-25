Полицейские задержали причастного к поджогу автомобиля на Пулковском шоссе

В результате возгорания "ВАЗ" выгорел полностью. Установлено, что ранее автомобиль был похищен. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В пятницу, 11 октября, около 4:00 у дома 35 корпус 5 по Пулковскому шоссе нарядом Госавтоинспекции был остановлен автомобиль "ВАЗ" под управлением 29-летнего петербуржца. При проверке оказалось, что у мужчины отсутствуют документы на право управления автомобилем, а также свидетельство о регистрации транспортного средства. В автомобиле помимо водителя находились двое пассажиров.

В отношении водителя были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство). Автомобиль был задержан и отправлен на спецстоянку.

Под предлогом забрать вещи из автомобиля, молодой человек вместе со своими пассажирами подошли к легковушке, подожгли ее и попытались скрыться, однако один из убегавших, 24-летний пассажир автомобиля, житель Ставропольского края, был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В результате возгорания "ВАЗ" выгорел полностью. Установлено, что ранее автомобиль был похищен. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 14 октября на улице Ленсовета в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления задержан 29-летний петербуржец.

Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Приняты меры к розыску соучастников преступления.