Петербуржец спалил коляску и дверь в парадной на улице Марата

Коляска сгорела полностью, дверь повреждена частично.

Сотрудники полиции Центрального района оперативно задержали 35-летнего жителя Красносельского района, подозреваемого в поджоге детской коляски в подъезде дома на улице Марата.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 8 февраля в 20:26 в полицию обратился 47-летний житель дома по улице Марата, сообщив о поджоге входной двери его квартиры. Заявитель самостоятельно потушил возгорание.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в подъезде на 5-м этаже неизвестные подожгли детскую коляску, принадлежащую жене заявителя. Огонь перекинулся на входную дверь квартиры. Коляска сгорела полностью, дверь повреждена частично. Материальный ущерб составил 5 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан в 23:20 у дома 12 по Транспортному переулку. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV