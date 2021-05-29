В Петербурге пятеро подростков обнаружили в угнанном автомобиле

Всем подросткам от 14 до 16 лет.

В Невском районе в полицию доставили для разбирательства пятеро подростков, которых обнаружили в угнанном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарядом ППС 24 марта около пяти часов вечера у дома 126/2 по Октябрьской набережной был обнаружен автомобиль "ВАЗ-2106", в салоне которого находились пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Было установлено, что автомобиль числится как угнанный с Приневской улицы. Несовершеннолетних доставили в полицию для разбирательства, после их передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полиция ищет рыжего пассажира, выстрелившего в таксиста в Шушарах.

Фото: Piter.tv