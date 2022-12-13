В Петербурге два подростка попали в больницу с токсическим отравлением

Со слов подростков, находящихся в комнате хостела, их друзья употребляли неустановленные вещества.

Двух подростков доставили в больницу их хостела с токсическим действием неуточненного вещества. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу ночью 22 января из хостела на Гончарной улице были госпитализированы подростки 15 и 16 лет.

У 16-летней девочки диагностировали токсическое действие неуточненного вещества, она находится в тяжёлом состоянии. Она состоит на учете в ПНД, ОДН по Калининскому району.

Через несколько часов из этого же хостела госпитализировали 15-летнего юношу с таким же диагнозом. Мальчик состоит на учете в ОДН по Всеволожскому району.

Со слов подростков, находящихся в комнате хостела, их друзья употребляли неустановленные вещества. Проводится проверка.

Ранее из квартиры на Серебристом бульваре в больницу привезли двух подростков с пеной изо рта.

Фото: Piter.tv